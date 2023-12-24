Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Палестино-израильский конфликт: число жертв превысило 20,4 тысяч человек

увеличилось число жертв Фото: pixabay
Министерство здравоохранения анклава заявило о том, что число жителей сектора Газа, погибших с 7 октября в результате ударов Израиля, превысило 20,4 тыс., более 54 тыс. человек пострадали, сообщает Zakon.kz.

Ведомство опубликовало информацию в Telegram.

"Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 20 424, 54 036 ранены", – цитирует ТАСС министерство.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.

В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности, израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.

Читайте также

взрыв на заводе
12 человек погибли в результате взрыва на заводе в Индонезии
блогер
Ивлеева извинилась за слитые фото и видео с ее "голой" вечеринки
США планируют расследовать предполагаемые связи ООН и ХАМАС
В США планируют начать расследование из-за "предполагаемых связей" ООН и ХАМАС
Елена Беляева
Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Киркоров
Киркорова могут лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Наезд автобуса на пешеходов в Алматы: появилось видео нападения на водителя
Наезд автобуса на пешеходов в Алматы: появилось видео нападения на водителя
В Туркменистане могут запретить праздновать Новый год
В Туркменистане могут запретить праздновать Новый год
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: