Трамп заявил, что ему тяжело проводить Рождество из-за Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп обозвал своего оппонента - нынешнего амерканского лидера Джо Байдена жуликоватым и написал, что что ему тяжело проводить Рождество из-за Байдена, сообщает Zakon.kz

"Тяжело иметь по-настоящему прекрасное Рождество, когда у вас жуликоватый и некомпетентный президент, желающий отправить своего политического оппонента за решетку", - сообщил Трамп в социальной сети Truth Social и отметил, что Байден "усердно трудится" в попытке добиться своей цели.

Ранее сообщалось, что рейтинги Байдена, согласно данным опросов американцев продолжат стремительно падать.

Недавно рейтинг упал до рекордных 40% и как показал опрос, ослабление позиций Байдена связано с войной на Ближнем Востоке. Отмечается, что даже значительная часть сторонников американского лидера не поддерживает его политику в вопросе израильско-палестинского конфликта.