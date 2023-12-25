ЦАХАЛ расширяет боевые действия в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о расширении военных действий в секторе Газа. Обращение опубликовано в его социальных сетях, сообщает Zakon.kz

Как заявил Нетаньяху, это единственный способ вернуть наших похищенных, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.





По словам израильского лидера, ЦАХАЛ "продолжит войну до полной победы над ХАМАС".

Ранее сообщалось, что в секторе Газа с 7 октября погибли более 20 тыс. человек, ранения получили более 53 тыс. человек. Число погибших с 7 октября израильских военных достигло 485, общие потери Израиля в войне составили порядка 1,3 тыс. человек.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.

В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности, израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.