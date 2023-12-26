"Я ваш новый Дед Мороз": Алексей Навальный рассказал, куда пропал

20 дней ничего не было известно о местонахождении российского оппозиционера Алексея Навального. 26 декабря 2023 года осужденный вышел на связь через личную страницу в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Он с юмором уточнил, что теперь является новым Дед Морозом.

"Ну, а что? У меня есть тулуп, шапка–ушанка, скоро мне дадут валенки, за 20 дней этапа у меня отросла борода. Оленей, правда, нет, но есть огромные пушистые очень красивые овчарки. А главное, живу я теперь за полярным кругом. В поселке Харп на Ямале. Ближайший город носит красивое название Лабытнанги. Я не говорю: "Хо-хо-хо", но зато говорю: "Ох-ох-ох", когда смотрю за окно, где сначала ночь, потом вечер, потом снова ночь". Алексей Навальный

По его словам, 20 дней этапа были довольно утомительными.

"Но настроение у меня все равно отличное, как и полагается Деду Морозу. Привезли меня в субботу вечером. А везли с такими предосторожностями и по такому странному маршруту (Владимир – Москва – Челябинск – Екатеринбург – Киров – Воркута – Харп), что я и не рассчитывал, что меня кто-то здесь найдет до середины января. Поэтому очень удивился, когда вчера двери камеры открыли со словами: "К вам адвокат". Рассказал, что вы меня потеряли, а некоторые даже переживали". Алексей Навальный

Далее он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

"Рассказами о полярной экзотике я вас пока развлечь не могу, потому что ничего, кроме камеры, и не видел. А за окном камеры видно только забор, стоящий вплотную. Ну и еще на прогулку выходил. Прогулочный двор – соседняя камера, чуть больше по размеру, на полу которой лежит снег. Ну и конвой видел, не такой, как в центральной России, а как в кино – с автоматами, в теплых рукавицах и войлочных сапогах. С теми самыми красивыми пушистыми овчарками. В общем, за меня не переживайте. У меня все хорошо. Я ужасно рад, что наконец–то доехал. Еще раз всем спасибо за поддержку. С наступающими праздниками! Раз я Дед Мороз, то вас, наверное, интересует вопрос подарков. Но я ведь все-таки Дед Мороз особого режима, поэтому подарки получат только те, кто вел себя очень плохо". Алексей Навальный

Сообщения о том, что Алексей Навальный пропал из колонии строгого режима ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области, в которой отбывает срок, начали появляться в СМИ в начале декабря 2023 года. Тогда адвокатам Навального заявили, что оппозиционер больше не числится в колонии, и отказались говорить, где он находится.

Материал по теме Против Навального возбудили новое уголовное дело

Навальный был задержан по делу "Ив Роше" в январе 2021 года после своего возвращения из Германии, где проходил лечение. Изначально его приговорили к 3,5 года лишения свободы. Затем в суд Москвы поступило новое уголовное дело против Навального. На этот раз его приговорили на 9 лет по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Обвинение еще тогда запрашивало для бывшего политика до 13 лет лишения свободы. В апреле 2023 года в отношении Навального возбудили дело по факту терроризма.

4 августа 2023 года Мосгорсуд на выездном заседании в ИК-6 во Владимирской области приговорил Алексея Навального к 19 годам лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества.