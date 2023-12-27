Азербайджан решил выслать из страны двух французских дипломатов
Как говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана, посол Франции в Баку Анн Буайон была приглашена 26 декабря в МИД, где "до ее сведения было доведено, что двое сотрудников посольства Франции объявлены правительством Азербайджана персонами нон-грата в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года".
Причин такого решения в азербайджанском МИДе не называли, отметив только, что послу была вручена "нота с требованием, чтобы эти дипломаты в течение 48 часов покинули территорию Азербайджана".
В МИД Франции пока никак не отреагировали на эту новость.
В последние месяцы официальный Баку неоднократно обвинял Францию в "дестабилизации" Южного Кавказа из-за ее поддержки соседней Армении. В ноябре президент Азербайджана раскритиковал Париж из-за решения начать поставки оружия Еревану.
В конце ноября Азербайджан также обвинил Францию, Германию и США в причастности к "незаконному финансированию" независимых СМИ.
28 ноября в МИД Азербайджана по отдельности вызвали временных поверенных в делах США и Германии в Азербайджане, а также посла Франции. По данным Баку, "зарегистрированные в этих странах организации осуществляли незаконное финансирование новостного портала Abzas Media, и в это были вовлечены также посольства".
Как говорится в заявлении МИД Азербайджана, Агентство США по международному развитию (USAID), организации Freedom Now, New Democracy Fund и другие "в нарушение правил выдачи грантов незаконно осуществляли финансовые трансферты на территорию Азербайджана для Abzas Media". Дипломатам напомнили, что азербайджанский закон "О медиа" запрещает финансировать местные СМИ из-за рубежа. По мнению МИДа, это является "вмешательством во внутренние дела страны".
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