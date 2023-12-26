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Алиев и Пашинян пожали руки при встрече на неформальном саммите лидеров СНГ

Алиев и Пашинян пожали руки при встрече на неформальном саммите лидеров СНГ Фото: pixabay
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2023 года пожали руки в ходе встречи на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что это первая встреча армянского и азербайджанского лидеров после событий 2023 года в Нагорном Карабахе, когда регион перешел под контроль Баку.

20 ноября Алиев заявил, что Азербайджан ждет от Армении ответа на предложение о мирном договоре, чем быстрее будет реакция, тем лучше.

14 декабря Пашинян назвал реалистичным подписание мира между армянской и азербайджанской сторонами в ближайшем будущем.

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Алиев Ильхам Пашинян Никол Нагорный Карабах
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