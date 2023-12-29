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В ООН заявили об ухудшении гуманитарной ситуации в Газе

ООН о ситуации в Газе Фото: pixabay
Помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари заявил о том, что гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, он призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня в анклаве.

"Гуманитарная ситуация в Газе продолжает ухудшаться. Повторяю призыв генсека к немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе", - сказал Хиари.

По его словам, риск регионального расползания конфликта с потенциальными разрушительными последствиями во всем регионе остается высоким. Он добавил, что ежедневные перестрелки вдоль "голубой линии" представляет большой риск для региональной стабильности.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности, израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.

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