Пять человек погибли при сбросе гуманитарной помощи с самолетов в Газе

При доставке гуманитарной помощи населению сектора Газа погибли не менее пяти человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала Al Hadath, еще несколько человек получили ранения. Отмечается, что сброшенные с самолетов коробки "упали на толпу перемещенных палестинцев, которые скопились в одном месте в ожидании помощи".

Между тем, о том, самолеты какой страны доставляли в этот раз по воздуху гуманитарную помощь в северную часть Газы, сведений не имеется.

Как уточняется, с недавнего времени доставка гуманитарной помощи жителям блокированного сектора Газа проходит не только через наземные пропускные пункты, основным из которых является египетский КПП "Рафах", но и с использованием авиации. В операциях по доставке помощи по воздуху принимают участие уже несколько стран, включая Египет, Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, США и Францию.

Ране МИД Казахстана подтвердил позицию страны по палестино-израильскому конфликту.