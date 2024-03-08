Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пять человек погибли при сбросе гуманитарной помощи с самолетов в Газе

люди погибли при доставке гуманитарной помощи, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 21:15 Фото: pixabay
При доставке гуманитарной помощи населению сектора Газа погибли не менее пяти человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала Al Hadath, еще несколько человек получили ранения. Отмечается, что сброшенные с самолетов коробки "упали на толпу перемещенных палестинцев, которые скопились в одном месте в ожидании помощи".

Между тем, о том, самолеты какой страны доставляли в этот раз по воздуху гуманитарную помощь в северную часть Газы, сведений не имеется.

Как уточняется, с недавнего времени доставка гуманитарной помощи жителям блокированного сектора Газа проходит не только через наземные пропускные пункты, основным из которых является египетский КПП "Рафах", но и с использованием авиации. В операциях по доставке помощи по воздуху принимают участие уже несколько стран, включая Египет, Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, США и Францию.

Ране МИД Казахстана подтвердил позицию страны по палестино-израильскому конфликту.

Читайте также

актер
Умер актер из сериалов "Она написала убийство" и "Два с половиной человека" Стив Лоуренс
исследование
В Испании нашли пещеру, служившую некрополем четыре тысячи лет
летающее такси разрабатывают в Индии
Первое воздушное такси планируют запустить в Индии
Елена Беляева
Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Полицейские собрались у мечетей Алматы
идет снег
Дождь, снег и похолодание: погода в Алматы на неделю
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Утверждены новые правила регистрации граждан по месту жительства и месту временного проживания
Как казахстанцам прописаться по месту жительства: утверждены новые правила
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: