Трамп защитил свое право участвовать в выборах

Верховный суд американского штата Мэн приостановил действие запрета, не позволяющего экс-президенту США Дональду Трампу принимать участие в выборах на территории штата, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CBS News, отмена запрета позволит Трампу баллотироваться в штате Мэн – по крайней мере, до тех пор, пока Верховный суд США не вынесет окончательный вердикт по возможности участия экс-президента в выборах в другом штате, Колорадо.

Суд решил, что вынесенный госсекретарем штата Мэн Шеллой Беллоуз запрет пока что должен быть приостановлен. Предварительное голосование в Мэне запланировано на 5 марта, и если до этого дня Верховный суд не лишит Трампа права баллотироваться, местные избиратели смогут за него проголосовать.

Дональд Трамп обращался в Верховный суд штата Мэн, чтобы оспорить решение Шеллы Беллоуз, которая запретила ему участвовать в выборах из-за возможного нарушения третьего раздела 14-й поправки к Конституции США. Речь идет об участии должностного лица в "мятеже или восстании против Соединенных Штатов". Таким образом Беллоуз, которая принадлежит к противостоящей Трампу Демократической партии, квалифицировала штурм Капитолия сторонниками экс-президента США в 2021 году.

"Впервые в истории страны секретарь штата взяла на себя смелость вынести решение о том, кто должен быть кандидатом в президенты от одной из главных партий Соединенных Штатов... Узурпация права жителей штата Мэн выбирать собственных политических лидеров противоречит как закону штата, так и федеральному законодательству, включая Конституцию Соединенных Штатов", – говорится в заявлении, которое подали юристы Трампа.

Хотя экс-президент США пока что защитил свое право баллотироваться в штате Мэн, окончательное решение о его праве на участие в выборах должен будет вынести Верховный суд страны.

Ранее Трамп одержал убедительную победу на первом кокусе (предварительных внутрипартийных выборах) в штате Айова.