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Стало известно, что власти Ирака намерены прекратить импорт нефтепродуктов

Стало известно, что власти Ирака намерены прекратить импорт нефтепродуктов Фото: pixabay
Официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад заявил что Ирак планирует полностью прекратить импорт нефтепродуктов в 2024 году., сообщает Zakon.kz

По информации Trend в 2024 году страна будет больше полагаться на местное производство, "а после начала производства на ряде нефтеперерабатывающих заводах произойдет сокращение уровня импорта нефтепродуктов до его полной остановки", - сказал Джихад.

Сейчас Ирак обладая вторыми по величине доказанными запасами нефти в мире (112 млрд баррелей), входит в число ведущих нефтяных государств мира.

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