Скрывался три года, но попался в супермаркете: в Алматы нашли мошенника с помощью ИИ

37-летнего жителя Караганды, находившегося в розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере, задержали в Алматы с помощью системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), мужчину подозревают в причинении ущерба потерпевшему на сумму свыше 44 млн тенге.

Ранее суд назначил ему пробационный контроль, однако в 2023 году он самовольно покинул место жительства и скрылся. С тех пор подозреваемый находился в розыске.

Спустя почти три года правоохранители получили информацию о его возможном пребывании в Алматы. При этом проводить специальные оперативно-розыскные мероприятия не потребовалось.

Решающую роль сыграла городская система видеонаблюдения.

Так, во время посещения одного из супермаркетов мужчина попал в объектив камеры. Технология распознавания лиц сопоставила его изображение с базой данных разыскиваемых граждан и установила личность.

После поступления сигнала сотрудники полиции оперативно прибыли на место и задержали подозреваемого. После проверки документов его этапировали в Караганду.

В настоящее время мужчина находится под стражей. В дальнейшем суд рассмотрит вопрос об отмене ранее назначенного пробационного контроля и замене его на реальное лишение свободы для отбытия оставшейся части наказания.

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