Скрывался три года, но попался в супермаркете: в Алматы нашли мошенника с помощью ИИ
По данным пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), мужчину подозревают в причинении ущерба потерпевшему на сумму свыше 44 млн тенге.
Ранее суд назначил ему пробационный контроль, однако в 2023 году он самовольно покинул место жительства и скрылся. С тех пор подозреваемый находился в розыске.
Спустя почти три года правоохранители получили информацию о его возможном пребывании в Алматы. При этом проводить специальные оперативно-розыскные мероприятия не потребовалось.
Решающую роль сыграла городская система видеонаблюдения.
Так, во время посещения одного из супермаркетов мужчина попал в объектив камеры. Технология распознавания лиц сопоставила его изображение с базой данных разыскиваемых граждан и установила личность.
После поступления сигнала сотрудники полиции оперативно прибыли на место и задержали подозреваемого. После проверки документов его этапировали в Караганду.
В настоящее время мужчина находится под стражей. В дальнейшем суд рассмотрит вопрос об отмене ранее назначенного пробационного контроля и замене его на реальное лишение свободы для отбытия оставшейся части наказания.
Немного ранее мы рассказывали, что в Усть-Каменогорске водитель такси помог пожилой женщине избежать крупного мошенничества и даже сумел перехитрить злоумышленника.