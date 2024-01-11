В Международном суде ООН начнутся слушания по обвинению Израиля в геноциде

11 января в Международном суде ООН начнется судебная тяжба по поводу того, является ли война Израиля против ХАМАСа в секторе Газа геноцидом, сообщает Zakon.kz.

Инициатором является Южная Африка. Страна обратилась к судьям с призывом отдать приказ о немедленной приостановке военных действий Израиля. Израиль категорически отвергает обвинения в геноциде, пишет ABC News.

Это дело, на разрешение которого, вероятно, потребуются годы, затрагивает самую суть национальной идентичности Израиля как еврейского государства, созданного после нацистского геноцида во время Холокоста.

Это также связано с идентичностью Южной Африки: ее правящая партия Африканский национальный конгресс уже давно сравнивает политику Израиля в секторе Газа и на Западном берегу со своей собственной историей при режиме апартеида с правлением белого меньшинства, который ограничивал большинство чернокожих.

Два дня предварительных слушаний в Международном суде начнутся с того, что юристы из ЮАР объяснят судьям, почему страна обвинила Израиль в "действиях и бездействиях", носящих "геноцидный характер" в войне в Газе, и призывают к немедленному прекращению военных действий Израиля.

Первое слушание в четверг будет сосредоточено на просьбе Южной Африки к суду о наложении обязательных временных постановлений, в том числе о прекращении военной кампании Израиля. Решение, вероятно, займет несколько недель.

Израиль направляет сильную команду юристов в Международный суд для защиты своей военной операции, начатой после атак ХАМАС 7 октября.

Страна заявляет, что действует в соответствии с международным правом и сосредоточивает свои военные действия исключительно против ХАМАС, добавив, что жители Газы не являются врагами.