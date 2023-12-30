ЮАР подала иск о геноциде против Израиля в Международный суд

Южно-Африканская Республика подала заявление в Международный суд о начале разбирательства по обвинениям Израиля в геноциде во время войны против ХАМАС в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

"Южная Африка обвиняет Израиль в нарушении своих обязательств по Конвенции о геноциде и утверждает, что действия и бездействие Израиля… носят геноцидный характер, поскольку они совершаются с необходимым конкретным намерением… уничтожить палестинцев в секторе Газа", – сообщил Международный суд.

По данным Министерства здравоохранения анклава, контролируемого ХАМАСом, с 7 октября в Газе было убито 21 507 человек. По данным Агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ, среди погибших по меньшей мере 308 человек, которые укрывались в приютах Организации Объединенных Наций.

Израиль отклонил претензии и заявление Южной Африки в Мировой суд, заявив через свое Министерство иностранных дел, что Южная Африка "призывает к разрушению Государства Израиль, и что ее претензии не имеют ни фактической, ни юридической основы", пишет CNN.

"Израиль привержен международному праву и действует в соответствии с ним, и направляет свои военные усилия только против террористической организации ХАМАС и других террористических организаций, сотрудничающих с ХАМАС", — говорится в заявлении Израиля.

Согласно анализу CNN и компании искусственного интеллекта Synthetaic , многие из бомб, использованных в секторе Газа, также были массивными и могли убить или ранить людей на расстоянии более 300 метров.



Заявление Южной Африки поступило после того, как в пятницу израильские военные заявили, что расширяют свои операции на юге сектора Газа, где гражданским лицам ранее было приказано искать убежища.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал призыв Ирана отказаться от экономического сотрудничества с Израилем.

