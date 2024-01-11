Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В среднем 18 человек в день погибали, пытаясь добраться до Испании в 2023 году

остров Фото: freepik
По оценкам ведущей неправительственной организации, в прошлом году при попытке достичь берегов Испании погибали или пропадали около 18 человек в день, сообщает Zakon.kz.

К этому привело ужесточение миграционного контроля, после которого люди стали выбирать более опасные маршруты в надежде добраться до Европы, пишет The Guardian.

В число 6618 погибших вошли 384 ребенка, сообщила организация Caminando Fronteras ("Ходячие границы") в своем последнем отчете. Многие из них пытались добраться до испанских Канарских островов.

Материал по теме

Небольшая лодка с 280 мигрантами приплыла из Африки на Канарские острова

Эта цифра почти в три раза превышает показатель предыдущего года, что делает 2023 год самым смертоносным годом за всю историю наблюдений с тех пор, как организация начала вести учет в 2007 году.

Хотя жертвы были выходцами из 17 стран, почти половина из них были из Сенегала, где политические волнения, рост цен на продукты питания и истощение популяций рыбы привели к увеличению числа детей на атлантических маршрутах.

Читайте также

В Греции хотят разрешить однополые браки
флаг Израиля, Фемида
В Международном суде ООН начнутся слушания по обвинению Израиля в геноциде
Сомалийские террористы захватили вертолет ООН
Мухит Турсынали
Испания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
В Казахстане сломался пассажирский поезд
В Казахстане в пути сломался пассажирский поезд
РЛС, Россия, Казахстан
Казахстан и Россия прекратили договор об использовании радиолокационной станции "Балхаш"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: