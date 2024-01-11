В среднем 18 человек в день погибали, пытаясь добраться до Испании в 2023 году
К этому привело ужесточение миграционного контроля, после которого люди стали выбирать более опасные маршруты в надежде добраться до Европы, пишет The Guardian.
В число 6618 погибших вошли 384 ребенка, сообщила организация Caminando Fronteras ("Ходячие границы") в своем последнем отчете. Многие из них пытались добраться до испанских Канарских островов.
Эта цифра почти в три раза превышает показатель предыдущего года, что делает 2023 год самым смертоносным годом за всю историю наблюдений с тех пор, как организация начала вести учет в 2007 году.
Хотя жертвы были выходцами из 17 стран, почти половина из них были из Сенегала, где политические волнения, рост цен на продукты питания и истощение популяций рыбы привели к увеличению числа детей на атлантических маршрутах.