ЕС планирует отправить военные корабли в Красное море

Евросоюз планирует к марту 2024 года направить по меньшей мере три военных корабля в Красное море, сообщает Zakon.kz.

Это будет сделано для того, чтобы помочь остановить атаки нападения группировки хуситов в Йемене на коммерческие суда.

"Чтобы достигнуть эффекта, целью сил формирования должно стать наличие как минимум трех эсминцев или фрегатов ПВО с многоцелевыми возможностями в течение как минимум одного года", – издание EUobserver приводит текст предложения дипломатического ведомства ЕС.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В Вашингтоне сообщили, что целью ударов стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции.

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Позднее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин отдавал приказы и контролировал удары по объектам хуситов в Йемене из больницы с помощью полного набора защищенных средств связи.