Байден пообещал продолжить бомбить хуситов, если те не прекратят атаки в Красном море

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден заявил, что американцы продолжат наносить удары по силам хуситов в Йемене, если те не прекратят атаки на торговые суда в Красном море, передает Zakon.kz

"Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат свое возмутительное поведение", — приводит слова президента США пресс-пул Белого дома.



А Reuters сообщает, что Байден, общаясь с журналистами, назвал хуситов "террористической группировкой".

РИА Новости пишет, что в Пентагоне считают, что США ослабили ударные возможности хуситов, и те вряд ли смогут атаковать суда у берегов Йемена с прежней интенсивностью.

Позже российские СМИ сообщили, что хуситы по ошибке атаковали в Красном море танкер, перевозивший российскую нефть. Ранее это судно было связано с Великобританией, но уже почти полгода ходит под флагом Панамы. Атака произошла в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Адена. Ракеты, выпущенные по танкеру не попали в цель — они упали в 400-500 метрах от него. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Йемен пообещал отомстить США и Великобритании за удары по стране.



12 января стало известно, что США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. Ракетные удары наносились с самолетов, надводных кораблей и подводных лодок, в том числе используются крылатые ракеты "Томагавк".