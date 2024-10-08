Кризис, беженцы, антисанитария: как казахстанские миротворцы стабилизируют ситуацию в ДР Конго

Казахстанцы Алтынбек Жалмуханов и Батыр Туяков на протяжении года несут военную службу в Демократической Республике Конго, выполняя миротворческую миссию ООН. Zakon.kz поделится историей о том, как наши соотечественники добиваются стабилизации в одной из самых кризисных точек мира.

Майор Батыр Туяков

35-летний майор Батыр Туяков признается, что пошел по стопам отца – Наурызбая Туякова. Его папа, полковник запаса, в свое время был хорошим наставником в военном институте сухопутных войск. Однако из-за того, что у молодого человека школа была гуманитарного направления, он выбрал не просто профессию офицера сухопутных войск, а окончил институт иностранных языков, где изучал военно-переводческое дело.

Фото: из личного архива Батыра Туякова

Именно знание английского и французского языков помогло ему оказаться в Демократической Республике Конго. Хотя, что таить, в отборе ему не было равных.

"В 2016 году, будучи военнослужащим в Алматы, я прошел отбор, сдал необходимые нормативы по психологической, медицинской и физической подготовкам. Немаловажную роль сыграло знание иностранных языков. Отбор проводился в соответствии с инструкциями и указаниями руководства Министерства обороны РК. Выбор страны – было полностью мое желание. Хотел применить свои навыки в деле международной военной обстановки". Батыр Туяков

У казахстанца ранее был опыт службы во Временных силах ООН в Ливане. Также в 2023 году ему выпала честь первым представить Вооруженные силы РК в Демократической Республике Конго.

"В мире есть два Конго: Республика Конго со столицей Браззавиль, и Демократическая Республика Конго – одна из больших стран в Африке со столицей Киншаса. Вот уже ровно год, с 27 октября 2023 года, я нахожусь с миссией ООН по стабилизации обстановки в Демократической Республике Конго. Прибыл сюда в качестве военного наблюдателя. Моя задача на месте кризисной ситуации – участвовать в миротворческой операции совместно с военным контингентом ООН, собирать необходимую информацию о происходящем, проводить и сдавать свой профессиональный анализ, как стороннего наблюдателя". Батыр Туяков

Фото: из личного архива Батыра Туякова

По словам Батыра Туякова, тот, кто отбирается на миссию ООН, несмотря на военное положение, всегда должен быть психологически устойчивым, смело противостоять напряженной обстановке и быть готовым к любым изменениям ситуации.

"Здесь очень сложная обстановка. Гуманитарный кризис в первую очередь задевает гражданское население. Элементарно нет чистой воды. Развивается оспа обезьян. В связи со сложной политической обстановкой, кризисом и большим количеством незаконных вооруженных формирований в регионе очень много беженцев. Они вынуждены покидать свои дома и отправляться в более спокойные места. Это вызвало антисанитарию, большой поток людей, развитие болезней. Мы как ООН наблюдаем, докладываем по дипломатическим каналам, эти вопросы рассматриваются в штаб-квартире, и участники призываются к деэскалации конфликта". Батыр Туяков

Безусловно, для работы в такой обстановке необходимо много сил. А их ему придает семья.

"Меня поддерживает семья. У нас ежедневные видеозвонки. Супруга работает врачом-инфекционистом в Илийской районной больнице. У нас три прекрасные девочки". Батыр Туяков

Фото: из личного архива Батыра Туякова

Батыр проходит службу в воинской части 99225 в Павлодаре. На родину он возвращается после истечения срока командировки, уже в конце этого года. Собеседник отмечает, что доволен полученным опытом, который будет передан другим нашим военнослужащим.

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Подполковник Алтынбек Жалмуханов

Алтынбек Жалмуханов родом из Актобе, но живет в Алматы. Он начальник службы групповой подготовки в Центре миротворческих операций МО РК.

"Я выбрал профессию военного по нескольким причинам. Во-первых, это возможность служить своей стране и защищать ее интересы. Во-вторых, военная служба предлагает уникальные возможности для личностного и профессионального роста: я могу развивать лидерские качества, работать в команде и приобретать новые навыки. Кроме того, эта профессия требует дисциплины и мужества, что всегда меня вдохновляло. Наконец, я считаю важным быть частью чего-то большего, и служба в армии позволяет мне делать вклад в безопасность и стабильность общества". Алтынбек Жалмуханов

Фото: из личного архива Алтынбека Жалмуханова

Алтынбек Жалмуханов также оказался в миссии ООН в Демократической Республике Конго после успешного отбора в качестве военного наблюдателя в Вооруженных силах РК.

"Мой путь начался с первой миссии ООН в Западной Сахаре, где я получил бесценный опыт. Страну я не выбирал – отбор происходил на основе моего опыта и квалификации. Когда я отправлялся в ДР Конго, у меня были определенные ожидания. Я понимал, что это сложная и нестабильная страна, но надеялся на возможность внести вклад в миротворческие усилия и помочь в восстановлении стабильности. Я знал, что буду работать в условиях многонациональной среды и столкнусь с различными вызовами, связанными с безопасностью и взаимодействием с местным населением. Однако реальность оказалась более сложной, чем я предполагал". Алтынбек Жалмуханов

Как рассказал казахстанец, ситуация в Демократической Республике Конго была очень динамичной, и порой ему приходилось сталкиваться с непредсказуемыми обстоятельствами. Работа в таких условиях требует высокой гибкости и готовности к быстрой адаптации.

Тем не менее он увидел много положительных моментов: сплоченность коллег, стремление местных жителей к миру и стабильности, а также возможность обучать и помогать местным силам. Этот опыт стал для него ценным уроком о важности терпения и упорства в условиях кризиса.

"Моя работа в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго заключается в выполнении роли военного наблюдателя и начальника штаба военных наблюдателей. В этой должности я являюсь помощником руководителя военных наблюдателей и готов взять на себя его обязанности в случае его отсутствия. Руковожу личным составом штаба, обеспечивая эффективное функционирование команды. Это включает распределение задач, передачу инструкций от командующего миссии штабу военных наблюдателей и штабам секторов, а также выступление в качестве канала связи между всеми участниками миссии. Контролирую всю корреспонденцию и документацию штаба, представляя необходимые документы на подпись или утверждение руководителю военных наблюдателей". Алтынбек Жалмуханов

Фото: из личного архива Алтынбека Жалмуханова Кроме того, начальник службы групповой подготовки координирует и поддерживает связь с командирами секторов от имени руководителя военных наблюдателей по всем вопросам, связанным с их деятельностью.

"Моя задача также включает консультирование командующего миссии и его заместителей по вопросам, связанным с военными наблюдателями, предоставляя информацию и рекомендации по мере необходимости. Я слежу за выполнением поставленных задач, чтобы обеспечить их своевременное исполнение соответствующими военнослужащими ООН. Эта роль требует высокой степени организации, ответственности и готовности к быстрому реагированию на возникающие вызовы". Алтынбек Жалмуханов

Опыт миротворческой миссии в Демократической Республике Конго продемонстрировал важность проявления большего терпения и гибкости при выполнении задач. Он столкнулся с разнообразными культурными и языковыми барьерами, что позволило развить навыки межкультурного общения и эмпатии.

"Работа в условиях нестабильности закрепила мои навыки принимать быстрые решения и эффективно реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Я также понял, насколько важно поддерживать моральный дух команды и вдохновлять коллег, особенно в сложные моменты. Кроме того, я увидел, как важно устанавливать доверительные отношения с местными жителями и властями для успешной реализации миссии. Эти уроки и навыки я обязательно перенесу с собой, когда вернусь домой. Каждый день в ДР Конго был настоящим вызовом, и я горжусь тем, что смог внести свой вклад в усилия по установлению мира и безопасности". Алтынбек Жалмуханов

Фото: из личного архива Батыра Туякова

Год вдали от дома – это испытание, с которым приходится сталкиваться Алтынбеку Жалмуханову. Но поддерживают его в этот непростой период прежде всего мысли о семье и близких и их любовь.

"Эти воспоминания наполняют меня теплом и придают силы продолжать. Скучаю по тому чувству принадлежности, которое ощущаешь, когда находишься в кругу своей семьи. В трудные моменты именно эти воспоминания помогают мне сохранять оптимизм и мотивируют работать на благо мира и стабильности. Я верю, что мой вклад здесь когда-нибудь поможет вернуть мир и покой в эти края, и эта мысль придает мне сил". Алтынбек Жалмуханов

Подполковник планирует вернуться в Казахстан в декабре 2024 года. Этот опыт службы в ДР Конго стал для него невероятно ценным. Он отмечает, что служба в условиях высокой неопределенности и динамики помогает развивать навыки взаимодействия в международной среде и укрепляет опыт работы с местным населением.

Кроме того, он получил возможность глубже понять, как важна роль миротворческих миссий в восстановлении стабильности и мира. Этот опыт укрепил его веру в необходимость гуманитарной помощи и поддержки конфликтующих регионов.

Высокая награда

Недавно казахстанцы получили медали за участие в миротворческой миссии ООН. Эта награда символизирует признание их труда и усилий, которые они приложили для достижения мира и стабильности в ДР Конго.

"Каждая медаль напоминает о тех вызовах, с которыми мы сталкивались, и о нашей сплоченной работе в команде. Она также подчеркивает важность нашей миссии и то, как важен вклад каждого из нас в общий результат. Для меня эта награда не только личное достижение, но и знак уважения к работе всех миротворцев, которые отдают свои силы и время ради мира. Это вдохновляет продолжать работу на благо людей, которые нуждаются в помощи и поддержке", – сказал Алтынбек Жалмуханов.

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Соотечественники подчеркивают, что жители и военные ДР Конго с теплом отзываются о Казахстане, потому что казахстанская армия позиционирует себя с профессиональной стороны. Наша страна воспринимается как активно участвующая в миротворческих миссиях, и это вызывает уважение.

Местные жители ценят помощь, которую казахстанцы предоставляют, отмечая их готовность взаимодействовать и обучать. Этот взаимный интерес способствует укреплению доверия и сотрудничества, что важно для успешной работы в рамках миссии.