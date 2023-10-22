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Минздрав Палестины заявил о росте числа погибших в секторе Газа

Минздрав Палестины заявил о росте числа погибших в секторе Газа Фото: zakon.kz
Число жертв во время эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа превысило 4,6 тысяч. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Палестины, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 22 октября 2023 года, в секторе Газа погиб 4651 человек и 14245 получили различные ранения, уточняет ведомство в Telegram-канале.

Ранее отмечалось, что количество жертв в секторе Газа выросло до 4,3 тысяч, свыше 13 тысяч человек пострадали.

В Израиле, по последним данным, погибли около 1400 человек, в больницах находятся более 300 человек. 

Израильские военные заявили, что нанесли "превентивный удар" по подземным сооружениям на территории мечети Аль-Ансар на Западном берегу реки Иордан. В сообщении Армии обороны Израиля говорится, что под мечетью находилась "террористическая ячейка боевиков ХАМАС и "Исламского джихада".

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на палестинских медиков, что двое палестинцев были убиты в результате авиаудара по Дженину 22 октября.

"Служба скорой помощи палестинского Красного Полумесяца сообщила, что удар нанесен по району возле мечети Аль-Ансар в лагере беженцев Дженин, [где находится] оплот палестинских боевиков на территории", – написало агентство.

Также Силы обороны Израиля заявили, что в результате авиаудара, нанесенного вечером 21 октября вблизи пограничного барьера в Газе, были убиты два боевика из спецназа ХАМАС "Нухба". Военные утверждают, что в результате удара были убиты и другие члены ХАМАС.

Глава пресс-службы Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари уточнил, что за ночь по объектам боевиков в секторе Газа были нанесены десятки ударов, в результате которых были убиты десятки членов ХАМАС, в том числе заместитель командира подразделения ракетных стрельб группировки.

"Мы продолжаем атаковать цели с акцентом на город Газа и его окрестности, но и на весь сектор Газа, готовясь к следующей фазе войны", – сказал Хагари, повторив свой призыв к жителям сектора Газа эвакуироваться на юг.

Тем временем государственное сирийское новостное агентство SANA утверждает, что утром 22 октября ЦАХАЛ нанес удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо в Сирии. Сообщается об одном погибшем сотруднике аэропорта Дамаска, еще один ранен.

Сотрудники государственного медиа также утверждают, что удар вывел аэропорты из строя. Армия обороны Израиля отказалась от комментариев, пишет CNN.

Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа 7 октября. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".

Известно, что число жертв конфликта между палестинскими боевиками и Израилем с обеих сторон стало максимальным за всю историю противостояния в секторе Газа.

Все новости о ситуации в Израиле и Палестине – в этом сюжете.

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