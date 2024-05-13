Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Число погибших во время израильских ударов по сектору Газа превысило 35 тысяч

военный конфликт в Газе, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 23:09 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Газы заявило о том, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 35 091 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, за минувшие сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела 57 человек, погибших из-за действий израильской армии.

"Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 35 091, пострадали 78 827 человек", – цитируют РИА Новости минздрав анклава.

Ранее стало известно, что Египет решил присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН.

В апреле сообщалось, что в Газе за полгода погибли 13 тысяч детей. Это число больше, чем за четыре года во всех конфликтах мира.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По данным израильской стороны, в результате нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года погибли 1200 человек на юге страны. По меньшей мере 250 человек были взяты в заложники.

Все новости по этой теме можно прочитать здесь.

Читайте также

наводнение в Кении
В Кении число погибших в результате катастрофического наводнения превысило 227
Родители во Франции ради детей записали в школу овец
Родители во Франции ради детей записали в школу овец
актер и каскадер
Умер актер и каскадер из фильмов "Д’Артаньян и три мушкетера" и "Пираты ХХ века"
Елена Беляева
Израиль и Палестина 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Приговор Куандыку Бишимбаеву
Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова
Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова: видео
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: