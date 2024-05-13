Число погибших во время израильских ударов по сектору Газа превысило 35 тысяч

Министерство здравоохранения Газы заявило о том, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 35 091 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, за минувшие сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела 57 человек, погибших из-за действий израильской армии.

"Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 35 091, пострадали 78 827 человек", – цитируют РИА Новости минздрав анклава.

Ранее стало известно, что Египет решил присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН.

В апреле сообщалось, что в Газе за полгода погибли 13 тысяч детей. Это число больше, чем за четыре года во всех конфликтах мира.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По данным израильской стороны, в результате нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года погибли 1200 человек на юге страны. По меньшей мере 250 человек были взяты в заложники.

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