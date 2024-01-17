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Иран нанес авиаудары по базам боевиков в Пакистане

беспилотники Фото: freepik
Удары Ирана были направлены на позиции суннитских боевиков, которые находятся на территории Пакистана, сообщает Zakon.kz.

Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что двое детей погибли и трое получили ранения в результате авиаудара, пишет The Guardian.

Пакистанские власти вызвали старшего дипломата Тегерана в Исламабаде, чтобы выразить протест против "неспровоцированного нарушения его воздушного пространства". Министерство не предоставило более подробной информации об ударах, но в пакистанских социальных сетях говорится, что ракетные удары, беспилотники были нацелены на провинцию Белуджистан, расположенную вдоль 1000-километровой границы между двумя странами.

В Иране сообщалось, что удары были направлены по базам суннитской боевой группировки "Джейш аль-Адль", однако упоминания об атаке в иранских СМИ быстро исчезли.

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Иран и Пакистан уже давно имеют напряженные отношения во многом из-за деятельности сепаратистов-белуджей и других группировок боевиков в приграничной зоне.

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