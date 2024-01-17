Виновник страшных лесных пожаров в Канаде сознался в 14 поджогах

Канадец Бриан Паре, которого ранее задержали по подозрению в причастности к масштабным лесным пожарам, произошедшим летом и осенью 2023 года, сознался в 14 случаях поджога. Ранее он утверждал, что пожары якобы организовало правительство, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, во время судебного заседания в канадском Квебеке житель города Шибугамо Бриан Паре сознался в 13 случаях поджога и одном случае поджога, угрожавшего жизни человека. Паре устраивал поджоги летом 2023 года, когда Канада страдала от самых масштабных лесных пожаров в истории, и из-за его действий к новым очагам возгорания пришлось перебросить пожарных с других, более важных участков.

По данным прокуратуры, два из 14 пожаров, причиной которых стали действия Бриана Паре, привели к эвакуации людей из 500 жилых домов. Самый крупный из устроенных Паре пожаров уничтожил 873 гектара леса.

В июне 2023 года внимание канадских пожарных привлекла серия возгораний, у которых не было явных естественных причин. Все эти пожары произошли через несколько дней после того, как в Квебеке ввели запрет на разведение костров. Вскоре в поле зрения правоохранительных органов попал 38-летний Бриан Паре, которого несколько раз замечали рядом с местами возгораний. Мужчина проявлял странный интерес к пожарам, а в соцсетях активно пропагандировал теорию заговора, согласно которой поджоги якобы устраивало канадское правительство в собственных интересах.

Когда психологический профиль Паре совпал с описанием подозреваемого в поджогах, полиция Квебека получила ордер на установку "жучка" на его машине. С помощью отслеживающего устройства полицейские доказали, что мужчина действительно посещал все места, где случились возгорания. В сентябре 2023 года Бриана Паре задержали. Поначалу он не признавал вину и уверял, что проводил в лесу исследования. Но на суде, под давлением неопровержимых доказательств, Паре наконец сознался в содеянном.

Большинство лесных пожаров, которые произошли в Канаде летом и осенью 2023 года, были вызваны ударами молний, но причиной некоторых возгораний стали случайные или умышленные поджоги. Огонь уничтожил порядка 4,5 млн гектаров леса только в Квебеке. Согласно последним официальным данным, в 2023 году в Канаде произошел 6551 лесной пожар, выгорела территория примерно в 18,5 млн гектаров. Около 100 очагов возгораний не потушены до сих пор.

В 2023 году Канада пережила страшнейшие лесные пожары за всю историю страны. Дым от них достиг США и накрыл северо-восточные штаты.