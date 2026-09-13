Каждый третий лесной пожар во Франции возникает из-за умышленного поджога. В прошлом году поджоги и вовсе стали самой распространенной причиной возгораний в стране, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД Франции, с начала нынешнего лета по подозрению в поджогах задержали 514 человек, среди них 198 несовершеннолетних. За сезон огонь уничтожил рекордные 115 тыс. гектаров лесов, кустарников и других природных территорий.

В целом деятельность человека становится причиной девяти из десяти лесных пожаров во Франции. Около двух третей таких возгораний происходят непреднамеренно – например, из-за брошенной сигареты, мангала, техники или других неосторожных действий. Однако значительная часть пожаров устраивается намеренно.

По итогам 2025 года умышленные поджоги стали главной причиной лесных пожаров во Франции – на них пришлось 29,4% всех зарегистрированных возгораний.

Эксперты отмечают, что единого портрета поджигателя не существует. Предварительный анализ данных о задержанных в этом году показал, что 97,5% подозреваемых – мужчины, их средний возраст составляет 32,5 года. Почти 29% задержанных – несовершеннолетние, более 95% имеют французское гражданство, пишет Tha Guardian.

Мотивы также различаются. Поджоги могут быть связаны с местью и конфликтами, финансовой выгодой, политическими или идеологическими убеждениями, употреблением алкоголя и других веществ. Отдельную небольшую группу составляют люди с пироманией – расстройством контроля импульсов, при котором человек испытывает навязчивое влечение к огню.

По оценкам специалистов, настоящие пироманьяки составляют лишь около 5% умышленных поджигателей. Встречаются и случаи, когда пожары устраивают пожарные-добровольцы, рассчитывая затем получить признание за их тушение.

За умышленный лесной пожар во Франции предусмотрено от 10 лет лишения свободы и штраф от 150 тыс. евро. Если огонь затронул охраняемые территории, срок может вырасти до 15 лет, а если пожар привел к гибели человека – вплоть до пожизненного заключения.

Ранее лесные пожары на юго-западе Франции стали поводом для распространения новых мошеннических схем.