Новый удар: США бомбят хуситов в Йемене

США нанесли новый удар по объектам провинции Дамар, Саада, Таиз, Ходейда, Эль-Байда, сообщает Zakon.kz

По сведениям местных телеканалов, как минимум три удара было нанесено по объектам хуситов в лагере Аль-Карн, расположенном к югу от города Дамар - административного центра одноименной провинции. Взрывы также слышны рядом с аэропортом Ходейды.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не приводится.

Как выяснилось, удар стал ответом на участившиеся нападения хуситов на суда в Красном море.

Ранее сообщалось, что США в ночь на субботу, 13 января, нанесли удары по позициям хуситов на территории Йемена.