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США и Британия снова атаковали Йемен

США и Британия снова атаковали Йемен Фото: freepik
Новый авиаудар по столице Йемена нанесли британцы и американцы, сообщает Zakon.kz

Как рассказал РИА Новости источник в администрации Саны в этот раз авиаудар пришелся на северную часть города. 

Телеканал Al Manara сообщает, что в нескольких районах Саны и провинции Ходейды произошли серии сильных взрывов. По словам источников канала, среди целей бомбардировки были авиабаза Аль-Дайлами, аэропорт Ходейда, а также береговые радары и пункты мониторинга.

Ранее Байден пообещал продолжить бомбить хуситов, если те не прекратят атаки в Красном море.

12 января стало известно, что США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. Ракетные удары наносились с самолетов, надводных кораблей и подводных лодок, в том числе используются крылатые ракеты "Томагавк".

Позже Йемен пообещал отомстить США и Великобритании за удары по стране.

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