Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Убила родную мать и спрятала труп в чемодан: американке дали 26 лет тюрьмы

Убила родную мать и спрятала труп в чемодан: американке дали 26 лет тюрьмы Фото: freepik
28-летнюю американку Хизер Мак приговорили к 26 годам тюрьмы за громкое убийство ее родной матери. Мак и ее бойфренд избавились от женщины, надеясь получить наследство в полтора миллиона долларов, и спрятали труп в чемодан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, в США вынесли приговор по делу о резонансном убийстве Шейлы Визе-Мак, совершенном еще в 2014 году. Дочь жертвы, Хизер Мак, получила 26 лет тюрьмы за соучастие в преступлении.

Хизер Мак на суде признала, что помогла своему бойфренду Томми Шейферу убить ее родную мать во время отдыха на индонезийском острове Бали. Мак и Шейфер спланировали преступление заранее и готовились к нему несколько месяцев. Они надеялись, что после смерти женщины получат доступ к ее трастовому фонду, в котором находились полтора миллиона долларов.

На момент убийства матери 18-летняя Хизер Мак была беременна. Она зажала матери рот и удерживала ее, пока Шейфер забивал женщину до смерти миской из-под фруктов. Затем убийцы спрятали труп Шейлы Визе-Мак в чемодан. Вскоре после этого их задержали.

В Индонезии Хизер Мак уже приговорили к 10 годам тюрьмы, но в 2021 году ее депортировали в США. Томми Шейфер отбывает 18-летний тюремный срок в Индонезии.

Осужденной зачли время, проведенное за решеткой в ходе следствия, поэтому фактически она отправится в тюрьму на 23 года. Прокуроры настаивали на более суровом наказании – 28 лет заключения, а также на выплате крупной компенсации родственникам убитой.

В конце октября 2023 года в Западно-Казахстанской области по подозрению в убийстве родной матери задержали 16-летнего подростка.

Читайте также

Трамп защитил свое право на участие в выборах в штате Мэн
Трамп защитил свое право участвовать в выборах
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Пассажир самолета в Японии покусал стюардессу
Из-за покусавшего стюардессу пассажира экстренно посадили самолет в Японии
Никита Дробны
Индонезия США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Депутат о контроле мобильных переводов
Депутат о контроле мобильных переводов: Предприниматели едва сводят концы с концами
69-летняя мама Алсу покорила соцсети
69-летняя мама Алсу покорила соцсети
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: