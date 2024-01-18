Убила родную мать и спрятала труп в чемодан: американке дали 26 лет тюрьмы

28-летнюю американку Хизер Мак приговорили к 26 годам тюрьмы за громкое убийство ее родной матери. Мак и ее бойфренд избавились от женщины, надеясь получить наследство в полтора миллиона долларов, и спрятали труп в чемодан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, в США вынесли приговор по делу о резонансном убийстве Шейлы Визе-Мак, совершенном еще в 2014 году. Дочь жертвы, Хизер Мак, получила 26 лет тюрьмы за соучастие в преступлении.

Хизер Мак на суде признала, что помогла своему бойфренду Томми Шейферу убить ее родную мать во время отдыха на индонезийском острове Бали. Мак и Шейфер спланировали преступление заранее и готовились к нему несколько месяцев. Они надеялись, что после смерти женщины получат доступ к ее трастовому фонду, в котором находились полтора миллиона долларов.

На момент убийства матери 18-летняя Хизер Мак была беременна. Она зажала матери рот и удерживала ее, пока Шейфер забивал женщину до смерти миской из-под фруктов. Затем убийцы спрятали труп Шейлы Визе-Мак в чемодан. Вскоре после этого их задержали.

В Индонезии Хизер Мак уже приговорили к 10 годам тюрьмы, но в 2021 году ее депортировали в США. Томми Шейфер отбывает 18-летний тюремный срок в Индонезии.

Осужденной зачли время, проведенное за решеткой в ходе следствия, поэтому фактически она отправится в тюрьму на 23 года. Прокуроры настаивали на более суровом наказании – 28 лет заключения, а также на выплате крупной компенсации родственникам убитой.

В конце октября 2023 года в Западно-Казахстанской области по подозрению в убийстве родной матери задержали 16-летнего подростка.