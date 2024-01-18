Два дома рухнули в Стамбуле из-за прокладки метро

Два дома обрушились в районе Умрание в Стамбуле из-за прокладки линии метро, сообщает Zakon.kz.

Обрушение зданий произошло из-за обвала грунта при строительстве линии метро Гезтепе-Умрание, отмечает телеканал NTV.

Погибших и раненых в результате инцидента нет. Вокруг здания были приняты необходимые меры безопасности.

Сообщается, что на момент обрушения в домах никого не было, в целях безопасности жильцов эвакуировали еще три месяца назад.



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