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Два дома рухнули в Стамбуле из-за прокладки метро

Два дома рухнули в Стамбуле из-за прокладки метро Фото: ntv.com.tr
Два дома обрушились в районе Умрание в Стамбуле из-за прокладки линии метро, сообщает Zakon.kz.

Обрушение зданий произошло из-за обвала грунта при строительстве линии метро Гезтепе-Умрание, отмечает телеканал NTV.

Погибших и раненых в результате инцидента нет. Вокруг здания были приняты необходимые меры безопасности.

Сообщается, что на момент обрушения в домах никого не было, в целях безопасности жильцов эвакуировали еще три месяца назад.

Ранее сообщалось, что несколько подряд землетрясений произошли на юго-востоке Турции. Самые сильные подземные толчки достигли магнитуды в 4,5

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