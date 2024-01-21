Самолет упал в Афганистане: один из выживших сам дошел до села

Один из спасшихся в крушении самолета в Афганистане сам дошел до ближайшего села, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал Afghanistan International, выживший пассажир добрался до села Педу и попросил о помощи. Он использовал жесты.

Отмечается, что сельчане отвели выжившего к представителям "Талибана».

В группировке подтвердили СМИ, что летевшие в самолете иностранцы сейчас находятся у них.

По данным российского Telegram-канала Mash, до села смог добраться Игорь Сывороткин.

"Это был медработник Игорь Сывороткин — самый молодой из находившихся на борту. Он сумел объясниться с местными и даже позвонить родственникам. Благодаря ему у других выживших при крушении появился шанс на спасение", – пишет канал.

Ранее сообщалось, что самолет, направлявшийся из Индии в Россию, потерпел крушение в Афганистане. По данным российских СМИ, пилоты самолета сообщали о заканчивающемся топливе. Также сообщалось, что на борту были двое россиян. Позже стало известно, что четырем пассажирам удалось выжить.

