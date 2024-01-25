Попугаев-матерщинников из британского зоопарка отправят на перевоспитание
Директор зоопарка Стив Николс отмечает, что птицы используют нецензурную лексику и издают звуки, похожие на человеческий смех.
"Когда мы собирались перевезти попугаев, нас до глубины души потрясла их речь. Это не просто ругань, а настоящий мат", – вспоминает Николс.
В публикации CNN также сказано, что посетители пока не жалуются на невоспитанных пернатых.
Специалисты придумали стратегию и решили переселить попугаев-грубиянов к 92 спокойным сородичам. Сработает ли их план, покажет время.
Стоит отметить, что африканские серые попугаи очень популярны как птицы для домашнего содержания, их часто держат в клетках за способность подражать человеческой речи и другим звукам. В среднем птица может запомнить более 150 слов.
Часто они стремятся повторять звуки, издаваемые бытовой электроникой, – телефоном, домофоном или будильником.
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