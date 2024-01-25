Попугаев-матерщинников из британского зоопарка отправят на перевоспитание

Сотрудники зоопарка в Британии пытаются отучить своих попугаев материться. Работники жалуются, что сильно сквернословят пять африканских серых попугаев, подаренных Линкольнширскому парку дикой природы на востоке Англии, сообщает Zakon.kz.

Директор зоопарка Стив Николс отмечает, что птицы используют нецензурную лексику и издают звуки, похожие на человеческий смех.

"Когда мы собирались перевезти попугаев, нас до глубины души потрясла их речь. Это не просто ругань, а настоящий мат", – вспоминает Николс.

В публикации CNN также сказано, что посетители пока не жалуются на невоспитанных пернатых.

Специалисты придумали стратегию и решили переселить попугаев-грубиянов к 92 спокойным сородичам. Сработает ли их план, покажет время.

Стоит отметить, что африканские серые попугаи очень популярны как птицы для домашнего содержания, их часто держат в клетках за способность подражать человеческой речи и другим звукам. В среднем птица может запомнить более 150 слов.

Часто они стремятся повторять звуки, издаваемые бытовой электроникой, – телефоном, домофоном или будильником.

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В октябре 2023 года произошел интересный случай: алматинец отсудил у экс-сожительницы попугая.

В период совместного проживания мужчина приобрел попугая, а также специальную клетку и подставку. После прекращения отношений между ними они договорились, что попугай временно поживет в квартире женщины. Однако через какое-то время она отказалась отдавать попугая. Экс-сожитель обратился в суд.