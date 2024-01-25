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Российский суд дал Игорю Стрелкову четыре года колонии за экстремизм

Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии за экстремизм Фото: wikimedia
Московский городской суд приговорил Игоря Стрелкова (Гиркина), известного участника военного конфликта на территории Украины, к четырем годам колонии. Его обвиняли в призывах к экстремизму, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает российское государственное информагентство РИА "Новости", Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима. Это на 11 месяцев меньше срока, который для подсудимого запрашивала прокуратура. Слушания проходили в закрытом режиме, но приговор огласили открыто.

Игорь Стрелков (Гиркин) – бывший сотрудник ФСБ РФ, военный деятель и публицист. Он активно участвовал в военных действиях на территории Украины, был лидером пророссийских сепаратистов в Донецкой области и "министром обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики ("ДНР", не признана в Казахстане). Согласно решению суда в Гааге, Стрелков виновен в уничтожении малайзийского пассажирского самолета Boeing, в результате которого погибли 298 человек. Сам Стрелков утверждал, что был тем самым человеком, который "нажал спусковой крючок войны" и своими действиями привел к началу полномасштабных военных действий в Украине после Евромайдана в 2014 году.

Впоследствии перешел в оппозицию к Кремлю, в последнее время был известен как блогер и публицист. Критиковал действия властей РФ в ходе российско-украинского военного конфликта, начавшегося в 2022 году.

Стрелкова обвиняли в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram. Он не признал вину.

Ранее стало известно, что в Белгородской области РФ нашли бортовые самописцы самолета Ил-76, который перевозил украинских военных и потерпел крушение (возможно, был сбит) 24 января.

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