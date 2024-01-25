Торговлю алкоголем впервые за 72 года разрешат в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия, где действуют строгие исламские законы, впервые за семь десятилетий разрешит торговлю алкоголем. Правда, пока лишь в одном магазине и только для иностранцев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 25 января, в Саудовской Аравии впервые откроют магазин, торгующий алкоголем. Он будет расположен в дипломатическом квартале Эр-Рияда и доступен только для иностранцев, не исповедующих ислам. Для подавляющего большинства из 32 млн жителей страны спиртное по-прежнему останется недоступным.

Доступ в магазин предоставят только тем, кто зарегистрируется в специальном приложении, а на количество покупок будет действовать ограничение. При посещении магазина покупателей обяжут класть мобильные телефоны в специальную сумку.

Несмотря на такие строгие ограничения, некоторые жители королевства считают это решение властей переломным моментом в государственной политике. В стране, где расположены главные святыни ислама, действуют крайне строгие мусульманские законы. Алкоголь полностью запрещен в Саудовской Аравии с 1952 года. При этом "безалкогольные вина" и коктейли без спиртного доступны в ресторанах и очень популярны.

Правительственный Центр международной коммуникации сообщил, что открытие первого магазина со спиртным в Эр-Рияде призвано "пресечь нелегальную торговлю алкоголем и продуктами, полученными членами дипломатических миссий".

Сейчас многие жители Саудовской Аравии регулярно выезжают за рубеж, чтобы употреблять спиртное. По их словам, это распространенная практика, которая уже давно ни для кого не составляет тайны. В то же время существует черный рынок алкоголя, на котором стоимость одной бутылки спиртного может достигать нескольких сотен долларов.

Саудовская Аравия в последние годы переживает существенный подъем благодаря программе реформ, известной как "Видение-2030". Ее активно продвигает наследный принц Мохаммед бин Салман, который стремится превратить королевство в мировой центр бизнеса, спорта и туризма, способный процветать не только за счет добычи нефти. На этом фоне Саудовская Аравия стала более активно привлекать иностранцев, и не исключено, что ради экономического развития королевство продолжит смягчать запреты на употребление алкоголя.

Ранее Саудовская Аравия решила снизить цены на свою нефть для покупателей из всех регионов.