Прекратившие финансировать БАПОР страны обеспечивали 70% бюджета – премьер Палестины

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что государства, отказавшиеся от финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), обеспечивали до 70% его бюджета, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", по мнению Штайе, что решение о приостановке финансирования агентства является "крайне опасным шагом" и представляет собой "препятствие на пути реализации решения Международного суда ООН в отношении Израиля". Само еврейское государство палестинский премьер обвинил в организации "международной кампании против БАПОР".

"Объемов поступающей в Газу помощи даже сейчас хватает всего 8% населения анклава", – добавил Штайе, потребовав, чтобы все страны, отказавшиеся от финансирования агентства, пересмотрели свои решения.

26 января Соединенные Штаты приостановили выделение финансирования БАПОР. Как указал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, "США чрезвычайно встревожены утверждениями о том, что 12 сотрудников БАПОР могли быть причастны к террористическому нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года". За прошедшие два дня о подобных решениях в отношении БАПОР заявили Великобритания, Канада и Германия. Затем Франция временно прекратила финансирование БАПОР, отметив, что за 2023 год Париж выделил БАПОР "почти 60 млн евро".