Израиль закрыл шесть школ, которые помогали палестинским беженцам

Представители ХАМАС заявили о том, что власти Израиля закрыли шесть школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Иерусалиме, сообщает Zakon.kz.

По информации The Times of Israel, свои классы покинули более 800 учеников. Закрывала школы полиция, которая отправила уведомления за месяц до события.

"Израильские оккупационные силы взяли штурмом шесть школ БАПОР в оккупированном Иерусалиме и закрыли их, вынудив учащихся и преподавателей покинуть здания", – заявили представители ХАМАС.

Они также отметили, что "это представляет собой вопиющее нарушение международного права".

Движение обратилось к ООН и международным организациям с призывом "принять срочные и эффективные меры для прекращения этих преступных нарушений и обеспечить возвращение более 800 палестинских детей в свои классы".

В конце апреля сообщалось, что ХАМАС готов на пятилетнее перемирие с Израилем в обмен на освобождение заложников.