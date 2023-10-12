В секторе Газа с начала конфликта погибли 12 сотрудников ООН

12 сотрудников Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в Газе с 7 октября, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в организации через соцсети X(бывшая Twitter), в БАПОР выразили соболезнования родным погибших и заявили, что сотрудники ООН и гражданские лица должны находиться под постоянной защитой.

Накануне замдиректора БАПОР по делам сектора Газа Дженнифер Остин заявила об 11 погибших сотрудниках. По информации агентства, в числе погибших – 5 учителей, врач, инженер, психолог-консультант и три вспомогательных сотрудника.

Израиль обесточил сектор Газа и прекратил поставки воды в район, где живут 2,3 млн человек, после атаки боевиков движения ХАМАС на свою территорию 7 октября. После беспрецедентных ракетных обстрелов израильских городов, захвата десятков человек в заложники и убийства мирных жителей в приграничных поселениях армия Израиля нанесла мощный ответный удар по сектору Газа, сровняв с землей целые кварталы, и начала его осаду.

Красный крест ранее призвал израильскую сторону допустить в Газу хотя бы несколько цистерн с топливом, чтобы у медиков была возможность вывезти пациентов из переполненных госпиталей.

Ранее число погибших в результате нападения ХАМАС граждан Израиля достигло 1,3 тыс. человек. В секторе Газа от ответных израильских обстрелов погибли около 1,2 тыс. человек. Десятки израильтян и иностранных граждан, в том числе посетители международного музыкального фестиваля, остаются в заложниках у боевиков.

Все новости о конфликте между Палестиной и Израилем – в этом сюжете.