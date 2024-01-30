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Будет ли Садыр Жапаров выдвигаться на второй срок

Будет ли Садыр Жапаров выдвигаться на второй срок Фото: odkb-csto.org
В Кыргызстане выборы президента пройдут в 2027 году. Примет ли в них участие действующий глава государства Садыр Жапаров, который занимает этот пост с января 2021 года, рассказал пресс-секретарь президента Аскат Алагозов, сообщает Zakon.kz.

Комментарий по поводу выдвижения Садыра Жапарова на второй срок его пресс-секретарь дал 24.kg.

"Да, президент Садыр Жапаров будет баллотироваться на второй срок", – сказал информационному агентству Аскат Алагозов.

Также пресс-секретарь действующего президента Кыргызстана объяснил причину участие Жапарова в выборах на второй срок.

"Учитывая то, что запускаются и планируются долгосрочные международные проекты, имеющие стратегическое значение для нашей страны, участие Садыра Жапарова в выборах на второй срок станет последовательным шагом в политике", – пояснил Аскат Алагозов.

29 января 2024 года стало известно, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Казахстан с официальным визитом. Подробности здесь.

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