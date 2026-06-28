Сербия с марта вводит призывную службу в армию

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что с марта 2027 года в стране начнется обязательная военная служба, сообщает Zakon.kz.

С марта в Сербии начнет действовать обязательная военная служба. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на президента страны Александра Вучича.

По его словам, до запуска призыва завершат все необходимые бюрократические процедуры, после чего начнется набор на срочную службу.

"Мы начинаем в марте, перед тем пройдут бюрократические процедуры, а в марте начнем с прохождения очень краткой обязательной военной службы", – сказал Вучич.

Президент считает, что служба "принесет пользу всем мужчинам и многим девушкам, даст больше ответственности и серьезности, других взглядов на жизнь".

О планах вернуть обязательный призыв Вучич сообщил еще в сентябре 2024 года. Тогда он подписал согласие на введение срочной службы сроком на 75 дней.

Сейчас в армии Сербии служат только контрактные военные, а желающие могут пройти добровольную службу после отбора.

По данным сербских СМИ, первыми под призыв попадут юноши 2006 года рождения и старше. Генеральный штаб и Министерство обороны уже подготовили законодательную базу и казармы для приема около 20 тысяч новобранцев в год – по 5 тысяч человек за один призывной цикл.

Ранее сообщалось, что призыв на военную службу цифровизируют в Казахстане.