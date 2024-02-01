СМИ: Главнокомандующего армией Украины Залужного могут уволить в ближайшие дни
Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного отправят в отставку в ближайшие несколько дней. По информации СМИ, украинский президент Владимир Зеленский вызвал Залужного в свой офис и поставил перед фактом увольнения.
Никаких формальных объявлений об отставке Залужного не было, и по состоянию на вечер 31 января он оставался главнокомандующим ВСУ. Тем не менее, по словам источников CNN, официальный указ о его отставке Зеленский подпишет до конца недели. По данным издания, о своем решении президент Украины объявил на закрытом совещании. Утверждается также, что Зеленский предложил главкому ВСУ другую должность, от которой Залужный отказался. Аналогичную информацию публикуют и другие западные СМИ, ссылаясь на источники среди высших украинских чиновников.
Слухи о предстоящей отставке Валерия Залужного из-за его конфликта с президентом циркулировали в СМИ уже несколько недель. Серьезные разногласия между Залужным и Зеленским начались после того, как главком ВСУ в интервью The Economist заявил, что военное противостояние с Россией зашло в тупик. Украинские официальные источники слухи о скорой отставке Залужного не подтверждали. Минобороны Украины заявило, что эта информация не соответствует действительности.
По информации западных СМИ, в качестве возможных преемников Залужного на должности главнокомандующего рассматривают главу украинской военной разведки Кирилла Буданова. Сам Буданов, однако, эти предположения не подтвердил. Второй возможный кандидат – Александр Сырский, командующий сухопутными войсками ВСУ.
Валерий Залужный в случае увольнения может начать политическую карьеру. Несмотря на провал украинского контрнаступления осенью 2023 года, он остается одним из самых популярных людей в стране. Согласно соцопросам, 88% украинцев одобряют деятельность нынешнего главнокомандующего ВСУ (рейтинг президента Зеленского – 62%).
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