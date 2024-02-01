СМИ: Главнокомандующего армией Украины Залужного могут уволить в ближайшие дни

Западные СМИ вновь утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие несколько дней уволит главкома ВСУ Валерия Залужного. Официальные украинские источники эту информацию ранее опровергали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного отправят в отставку в ближайшие несколько дней. По информации СМИ, украинский президент Владимир Зеленский вызвал Залужного в свой офис и поставил перед фактом увольнения.

Никаких формальных объявлений об отставке Залужного не было, и по состоянию на вечер 31 января он оставался главнокомандующим ВСУ. Тем не менее, по словам источников CNN, официальный указ о его отставке Зеленский подпишет до конца недели. По данным издания, о своем решении президент Украины объявил на закрытом совещании. Утверждается также, что Зеленский предложил главкому ВСУ другую должность, от которой Залужный отказался. Аналогичную информацию публикуют и другие западные СМИ, ссылаясь на источники среди высших украинских чиновников.

Слухи о предстоящей отставке Валерия Залужного из-за его конфликта с президентом циркулировали в СМИ уже несколько недель. Серьезные разногласия между Залужным и Зеленским начались после того, как главком ВСУ в интервью The Economist заявил, что военное противостояние с Россией зашло в тупик. Украинские официальные источники слухи о скорой отставке Залужного не подтверждали. Минобороны Украины заявило, что эта информация не соответствует действительности.

По информации западных СМИ, в качестве возможных преемников Залужного на должности главнокомандующего рассматривают главу украинской военной разведки Кирилла Буданова. Сам Буданов, однако, эти предположения не подтвердил. Второй возможный кандидат – Александр Сырский, командующий сухопутными войсками ВСУ.

Валерий Залужный в случае увольнения может начать политическую карьеру. Несмотря на провал украинского контрнаступления осенью 2023 года, он остается одним из самых популярных людей в стране. Согласно соцопросам, 88% украинцев одобряют деятельность нынешнего главнокомандующего ВСУ (рейтинг президента Зеленского – 62%).

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