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Взрыв на ТЭЦ в Бишкеке: признаков теракта нет, заявили в Генпрокуратуре

Взрыв на ТЭЦ в Бишкеке: признаков теракта нет, заявили в Генпрокуратуре Фото: wikimedia
Генеральная прокуратура Кыргызстана по факту происшествия на ТЭЦ в Бишкеке возбудила уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

В заявлении Генпрокуратуры говорится, что 2 февраля 2024 года примерно в 03:00 из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами и несоблюдения правил безопасности на ТЭЦ города Бишкек произошел взрыв оборудования.

"В результате произошедшего 5 работников с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения, приостановлена подача теплоснабжения в жилые дома и предприятия города Бишкек и причинен ущерб в особо крупном размере государству", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по данному факту прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 45 ("Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций"), 317 ("Нарушение правил безопасности при строительстве,  эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов") и 337 ("Злоупотребление должностным положением") УК Кыргызской Республики. Расследование дела поручено ГКНБ Кыргызской Республики.

"В произошедшем признаки террористического акта и диверсии не усматриваются", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее МЧС Кыргызстана заявил, что рассматривает версию о том, что причиной аварии на ТЭЦ в Бишкеке могла стать диверсия. 

В ночь на 2 февраля в Бишкеке произошел взрыв на ТЭЦ. Пострадали пять человек, они попали в больницу с тяжелыми ожогами. Во многих жилых домах столицы Кыргызстана после аварии нет отопления. Школы и детские сады Бишкека перевели на онлайн-обучение. Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров в экстренном порядке прервал визит в Алматы и отправился в Бишкек, чтобы принять участие в совещании в Администрации президента. Аварию планируют устранить за два-три дня.

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