Протесты фермеров: в Германии митингующие заблокировали трассу кучей навоза

Навозом заблокировали трассу в сторону Ганновера немецкие фермеры. Так они выразили свое недовольство решением властей о сокращении субсидий на дизельное топливо, сообщает Zakon.kz

РБК напоминает, что в январе демонстрации фермеров прошли в Германии, Франции, Италии и Польше. Участники акций протеста критикуют сельскохозяйственную политику ЕС, а также экологические стандарты, внедряемые властями союза. В прошлом году поводом для митингов также был приток в Европу дешевой украинской продукции.

Ранее сообщалось, что в Бельгии накануне саммита ЕС, где решался вопрос о долгосрочной помощи Украине, в Брюссель фермеры стянули свыше 1000 тракторов.



