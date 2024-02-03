Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Протесты фермеров: в Германии митингующие заблокировали трассу кучей навоза

Протесты фермеров: в Германии митингующие заблокировали трассу кучей навоза Фото: freepik
Навозом заблокировали трассу в сторону Ганновера немецкие фермеры. Так они выразили свое недовольство решением властей о сокращении субсидий на дизельное топливо, сообщает Zakon.kz

РБК напоминает, что в январе демонстрации фермеров прошли в Германии, Франции, Италии и Польше. Участники акций протеста критикуют сельскохозяйственную политику ЕС, а также экологические стандарты, внедряемые властями союза. В прошлом году поводом для митингов также был приток в Европу дешевой украинской продукции.

Ранее сообщалось, что в Бельгии накануне саммита ЕС, где решался вопрос о долгосрочной помощи Украине, в Брюссель фермеры стянули свыше 1000 тракторов.


Читайте также

Появились видео ударов США по военным объектам КСИР в Ираке и Сирии
Появились видео ударов США по военным объектам КСИР в Ираке и Сирии
Ситуация в Украине: в Киеве ожидают постепенный возврат своих граждан к 2025 году
Ситуация в Украине: в Киеве ожидают постепенный возврат своих граждан к 2025 году
Взрыв на ТЭЦ в Бишкеке: признаков теракта нет, заявили в Генпрокуратуре
Взрыв на ТЭЦ в Бишкеке: признаков теракта нет, заявили в Генпрокуратуре
Елена Вебер
Европейский Союз Бельгия Германия Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин удивил поклонников изменениями во внешности
Максим Галкин удивил поклонников изменениями во внешности
Российскому тренеру призвали запретить въезд в Казахстан за грубое оскорбление казахов
Российскому тренеру предложили запретить въезд в Казахстан за грубое оскорбление казахов
Морозы до -17°C, туман и сильный ветер: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте
Морозы до -17°C, туман и сильный ветер: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте
Село в Жамбылской области засыпало снегом
Село в Жамбылской области засыпало снегом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: