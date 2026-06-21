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Наука и технологии

В США научились делать авиатопливо из коровьего навоза

Небо, поля, природа, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 06:23 Фото: magnific
В последние годы все чаще обсуждается необходимость производства синтетического топлива для замены бензина, дизельного топлива, метанола, этанола, аммиака или керосина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PiataAuto, главная проблема этих процессов – их стоимость и сложность, которые обычно препятствуют быстрому масштабированию. Но теперь команда инженеров из американского стартапа Circularity Fuels объявила о создании первой в мире пилотной установки, использующей коровий навоз с ферм для производства синтетического авиационного топлива.

В прошлом году швейцарский профессор Альдо Штайнфельд и его компания Synhelion разработали понятный промышленный процесс и даже построили первую опытную установку в Германии.

Процесс включал улавливание CO2 из воздуха или любого другого доступного источника в качестве источника необходимого атома углерода. Затем в качестве источника атома водорода использовалась вода. После этого, с помощью этих элементов, начиналось производство синтез-газа, образующегося из CO + H2, также называемого синтез-газом в нефтеперерабатывающей промышленности.

Таким образом, синтез-газ становится своего рода очищенным сырьем для дальнейшего производства различных видов топлива.

В Швейцарии эта смесь CH4 и CO2 нагревается до 1100 градусов Цельсия с помощью возобновляемой энергии в термохимическом реакторе, где два атома углерода в метане и CO2 в конечном итоге образуют монооксид углерода CO с кислородом, а высвободившиеся атомы водорода остаются в виде H2.

Таким образом, смесь CO + H2 на этом этапе также является желаемым синтез-газом, который служит основой для дальнейшего производства любого желаемого топлива – бензина, дизельного топлива или авиационного топлива.

Если швейцарцы используют растительные остатки в виде биомассы в качестве источника CO2, используя естественный процесс анаэробного брожения для получения смеси метана CH4 и CO2, то американские инженеры используют коровий навоз для получения той же смеси CH4 и CO2. Для этого используется анаэробный реактор, расположенный непосредственно на ферме, куда сбрасывается коровий навоз.

Дальнейший процесс представляет собой бактериальную переработку, которая позволяет получать биогаз, состоящий в основном из метана, CO2, водяного пара, сероводорода и следов других газов. Обычно концентрация метана в получаемом естественным путем биогазе составляет 50-75%, что требует его очистки, но транспортировка его на возможные перерабатывающие заводы в таком сыром виде имеет относительно низкий выход.

Здесь вступает в действие дополнительный процесс, разработанный американскими инженерами, в виде реактора под названием Ouro, представляющего собой микроканальный реактор, работающий с использованием резистивного электрического нагрева для нагрева биогаза до 1000 °C. Задача этого реактора – производить желаемый синтез-газ более быстрым и простым способом, а его внутренняя конструкция вдохновлена ​​автомобильными катализаторами.

В реакторе одновременно протекают две реакции риформинга, основная из которых – реакция CO2 и CH4 из биогаза под действием катализаторов с образованием 2CO и 2H2. 

Получив синтез-газ, американские инженеры направляют его во второй реактор, называемый "Айон", где он подвергается аналогичной обработке водородом на основе реакции Фишера-Тропша. По сути, именно здесь формируются желаемые углеродные компоненты для конечной смеси в виде авиационного керосина, дизельного топлива или бензина. 

Ранее Токаев рассказал о прорыве в медицине Казахстана.

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Аксинья Титова
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