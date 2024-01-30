ХАМАС готовится к контрнаступлению на севере Газы

Боевики движения ХАМАС вернулись в северную часть сектора Газа и готовятся к новому наступлению против израильских вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 30 января, боевики движения ХАМАС вернулись в северную часть сектора Газа, которую ранее взяла под контроль Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Сейчас они готовятся к новой атаке на израильские войска и восстанавливают свою систему управления палестинским анклавом.

О возвращении ХАМАС на север Газы сообщают представители международных организаций, аналитики, израильские чиновники и местные жители. На юге сектора Газа движение сохраняет контроль, хотя в центральной части анклава его власть уже пошатнулась.

По данным аналитиков тель-авивского Института исследований национальной безопасности, движение ХАМАС вернуло себе контроль над частью территорий на севере Газы, которые до этого зачистили подразделения ЦАХАЛ в ходе четырехмесячной военной операции.

"ХАМАС контролирует эти районы. Там нет хаоса или безвластия, потому что работники муниципалитета Газы или члены отрядов гражданской обороны фактически состоят в ХАМАСе, поддерживающем общественный порядок. ХАМАС все еще существует, ХАМАС выжил. ЦАХАЛ утверждает, что в северной части Газы базовая военная инфраструктура ХАМАСа уничтожена. Но это относится только к полноценной армии, а не к подвижным партизанским формированиям, таким как ХАМАС. Мы уже видим отдельных снайперов, установку растяжек и так далее", – заявил Михаэль Мильштейн, эксперт Института исследований национальной безопасности.

Представители международных гуманитарных организаций, работающих в Газе, отметили, что на юге сектора стало меньше видимых проявлений власти движения ХАМАС – но это и не удивительно, учитывая авиаудары Израиля. Однако полицейские ХАМАСа по-прежнему патрулируют улицы, в том числе в северной части анклава.

Израильская армия, по ее собственным оценкам, уничтожила около девяти тысяч боевиков движения в ходе военной операции – из 30 тысяч. Из отборных бойцов ХАМАСа, число которых оценивали в пять тысяч, уничтожена только тысяча. Однако Мэтт Левитт, эксперт Вашингтонского института, считает, что движение понесло существенные потери, в том числе среди командования, и даже если ХАМАС вернулся в северную часть Газы, то сможет продолжать боевые действия только как террористическая группировка с отдельными ячейками, а не как полноценная армия с батальонами и взводами.

Пока что прогнозы экспертов по развитию конфликта в Газе неутешительны: такими темпами израильская армия может продолжать свою операцию еще несколько месяцев, а военные действия в палестинском анклаве, возможно, продолжатся еще долгие годы. Газа может превратиться в ничейную территорию, где будет царить анархия.

Ранее Израиль предложил ХАМАСу двухмесячное перемирие ради освобождения заложников.