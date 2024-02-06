Небывалые снегопады в Японии: госпитализированы 40 человек, 10 тыс. остались без света
Большая часть травм получена вследствие падений из-за гололеда. Пострадавшие – граждане в возрасте от 4 до 92 лет.
По информации ТАСС, въезды на скоростные магистрали в Токио перекрыты до устранения последствий непогоды. Поезда в японском столичном регионе не ходят на нескольких железнодорожных ветках. Полностью восстановить движение планируется в течение дня. В столичных аэропортах отменены в общей сложности более 70 рейсов.
Также сообщается, что свыше 10 тыс. домохозяйств в Токио, префектурах Тиба, Сайтама, Канагава, Яманаси остались без электричества.
По прогнозам синоптиков, в столичном регионе Японии может выпасть до 8 см снега в ближайшие сутки. В горных районах интенсивность выпадения осадков за тот же период составит 25-40 см.
Ранее сообщалось, что в Канаде из-за снегопада ввели режим чрезвычайной ситуации.