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ЦИК Азербайджана зарегистрировал кандидатуру Алиева на пост президента

ЦИК Азербайджана зарегистрировал кандидатуру Алиева на пост президента Фото: Instagram/presidentaz
Центральная избирательная комиссия Азербайджана 30 декабря 2023 года зарегистрировала кандидатуру действующего главы государства Ильхама Алиева на пост президента, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Азербайджана.

"Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента. Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании ЦИК", – говорится в сообщении.

В начале декабря действующий глава государства Ильхам Алиев объявил о проведении внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года.

Президент Азербайджана избирается сроком на 7 лет.

В последний раз президентские выборы в стране проводились весной 2018 года, следующие были запланированы на 2025 год.

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