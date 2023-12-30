ЦИК Азербайджана зарегистрировал кандидатуру Алиева на пост президента

Центральная избирательная комиссия Азербайджана 30 декабря 2023 года зарегистрировала кандидатуру действующего главы государства Ильхама Алиева на пост президента, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Азербайджана.

"Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента. Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании ЦИК", – говорится в сообщении.

В начале декабря действующий глава государства Ильхам Алиев объявил о проведении внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года.

Президент Азербайджана избирается сроком на 7 лет.

В последний раз президентские выборы в стране проводились весной 2018 года, следующие были запланированы на 2025 год.

