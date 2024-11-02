Стало известно число кандидатов на пост президента Беларуси
Об этом пресс-служба ЦИК сообщила в телеграм-канале.
"Зарегистрированы инициативные группы по выдвижению Гайдукевича Олега Сергеевича, Хижняка Александра Николаевича, Чемодановой Ольги Николаевны кандидатами в Президенты Республики Беларусь", – говорится в сообщении.
Гайдукевич в настоящее время занимает пост заместителя председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания.
Хижняк является директором "БелНИИП градостроительства", а Чемоданова – начальником главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского городского исполнительного комитета.
Также ЦИК приняла документы о регистрации от Виктора Кулеша, Сергея Сыранкова, Дианы Ковалевой, Сергея Бобрикова и Анны Канопацкой.
Действующий президент страны Александр Лукашенко 23 октября подтвердил свое участие в предстоящих выборах.
Напомним, выборы главы государства в Беларуси назначены на 26 января 2025 года.