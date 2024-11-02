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Стало известно число кандидатов на пост президента Беларуси

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 09:30 Фото: freepik
В выборах президента Беларуси намерены участвовать девять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны уже зарегистрировала четырех кандидатов, сообщает Zakon.kz.

Об этом пресс-служба ЦИК сообщила в телеграм-канале.

"Зарегистрированы инициативные группы по выдвижению Гайдукевича Олега Сергеевича, Хижняка Александра Николаевича, Чемодановой Ольги Николаевны кандидатами в Президенты Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Гайдукевич в настоящее время занимает пост заместителя председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания.

Хижняк является директором "БелНИИП градостроительства", а Чемоданова – начальником главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского городского исполнительного комитета.

Также ЦИК приняла документы о регистрации от Виктора Кулеша, Сергея Сыранкова, Дианы Ковалевой, Сергея Бобрикова и Анны Канопацкой.

Действующий президент страны Александр Лукашенко 23 октября подтвердил свое участие в предстоящих выборах.

Напомним, выборы главы государства в Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

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