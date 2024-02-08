Стал известен окончательный список кандидатов на выборах президента России

В выборах президента России, которые назначены на март, будут участвовать четыре кандидата. Один из них – действующий президент Владимир Путин, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает российское государственное информагентство РИА "Новости" 8 февраля, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова огласила окончательный список тех кандидатов, которых допустили к участию в выборах президента России.

"Сегодня у нас заканчивается определенный цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата", – заявила Элла Памфилова.

В качестве кандидатов официально зарегистрировали действующего президента РФ Владимира Путина, а также представителей политических партий: Николая Харитонова от КПРФ, Леонида Слуцкого от ЛДПР, Владислава Даванкова от "Новых людей".

На заседании 8 февраля ЦИК РФ также отказал в регистрации кандидатам Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских. Борис Надеждин – оппозиционный кандидат от партии "Гражданская инициатива", который выступал с антивоенных позиций, – уже пообещал, что будет обжаловать отказ в регистрации в Верховном суде РФ. Ему отказали в регистрации, поскольку из собранных им 105 тысяч подписей достоверными признали только 95,5 тысячи.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта.