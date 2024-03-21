Стали известны официальные итоги выборов президента России

Фото: Акорда

Итоговый результат действующего президента РФ Владимира Путина на прошедших выборах главы государства составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек, сообщает Zakon.kz.

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