Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Стали известны официальные итоги выборов президента России

президент РФ, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 14:04 Фото: Акорда
Итоговый результат действующего президента РФ Владимира Путина на прошедших выборах главы государства составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову.

"Об общих результатах голосования: 76 млн 277 тыс. 708 избирателей проголосовали за Владимира Владимировича Путина, то есть результат такой же остался – 87,28% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. За Николая Михайловича Харитонова – 3 млн 768 тыс. 470 избирателей, 4,31%. За Владислава Андреевича Даванкова – 3 млн 362 тыс. 484 человека, 3,85%. И за Леонида Эдуардовича Слуцкого – 2 млн 797 тыс. 629 человек, 3,2%", – сказала Памфилова.

По данным Центральной избирательной комиссии России, после обработки 99,75% протоколов Владимир Путин набрал 87,29% голосов на выборах президента России. Общая явка, по данным ЦИК, составила 77,44%.

Согласно различным СМИ, результат Путина – рекордный в истории современной России. 

18 марта Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России.

Читайте также

актер
Умер актер из "Бегущего по лезвию" и "Большого Стена" Майкл Эммет Уолш
президент Вьетнама уходит с поста
Парламент Вьетнама утвердил отставку президента через год после вступления в должность
вулкан на Сахалине
Вулкан в России выбросил пепел на высоту около двух километров
Елена Беляева
Россия Путин Владимир
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
МЧС сделало важное предупреждение для жителей Алматы
МЧС сделало важное предупреждение для жителей Алматы
Где находится Карим Масимов
Где находится Карим Масимов
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: