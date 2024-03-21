Стали известны официальные итоги выборов президента России
Фото: Акорда
Итоговый результат действующего президента РФ Владимира Путина на прошедших выборах главы государства составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову.
"Об общих результатах голосования: 76 млн 277 тыс. 708 избирателей проголосовали за Владимира Владимировича Путина, то есть результат такой же остался – 87,28% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. За Николая Михайловича Харитонова – 3 млн 768 тыс. 470 избирателей, 4,31%. За Владислава Андреевича Даванкова – 3 млн 362 тыс. 484 человека, 3,85%. И за Леонида Эдуардовича Слуцкого – 2 млн 797 тыс. 629 человек, 3,2%", – сказала Памфилова.
По данным Центральной избирательной комиссии России, после обработки 99,75% протоколов Владимир Путин набрал 87,29% голосов на выборах президента России. Общая явка, по данным ЦИК, составила 77,44%.
Согласно различным СМИ, результат Путина – рекордный в истории современной России.
18 марта Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России.
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