О чем рассказал Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону
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Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону продлилось 2 часа 6 минут, за это время российский лидер ответил приблизительно на 60 вопросов, сообщает Zakon.kz.
Основные тезисы:
- Россия и Украина рано или поздно договорятся;
- Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит - элемент гражданской войны, заявил Путин. Запад думает, что боевые действия на Украине навсегда растащили одну часть русского народа от другой, но воссоединение произойдет, отметил президент;
- Путин рассказал Карлсону о случае на поле боя, когда украинские солдаты попали в окружение, им предложили сдаться, на что был неожиданный ответ. "Русские не сдаются!" – и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают", – заявил глава РФ;
- Россия многократно предлагала мирными средствами искать решение проблем в Украине после 2014 года, но нас никто не слушал, заявил Путин;
- Путин напомнил Карлсону, что именно Зеленский выпустил декрет о запрете вести переговоры с Россией;
- Зеленский может говорить с российскими властями, он считает себя президентом Украины, заявил Путин. Россия же от переговоров никогда не отказывалась, напомнил президент;
- Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под свою защиту, так как полуостров находился под угрозой, рассказал Путин Карлсону;
- Россия сегодня защищает своих людей, себя, свою Родину и общее будущее, заявил Путин;
- Страшилки про Россию нужны, чтобы выбить из налогоплательщиков деньги для противостояния с Россией на Украине, заявил Путин;
- Путин заявил, что Украина сегодня, безусловно, является сателлитом Соединенных Штатов;
- Путин рассказал, как Янукович принял решение о приостановке договора об ассоциации с ЕС – посчитав, сколько Украина выиграет, а сколько потеряет. Президент напомнил, что у России с Украиной была зона свободной торговли, и после договоренностей Киева с ЕС товары "пошли бы потоком на наш рынок";
- Больше всего наемников на Украине из Польши, США и Грузии, рассказал Путин;
- Россия добровольно и инициативно пошла на развал Советского Союза, заявил Путин Карлсону. Москва ожидала, что это будет понято как предложение к сотрудничеству и союзничеству;
- Путин рассказал, что предлагал Бушу создать совместную систему ПРО Россия-США-Европа;
- Почему не звонит Байдену: "Чего мне ему звонить? О чем говорить или о чем упрашивать? "Вы собираетесь поставить такое-то оружие? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте". О чем говорить-то?";
- В войне пропаганды США очень сложно победить, потому что они контролируют многие мировые СМИ, включая европейские;
- Путин рассказал, что когда-то предлагал Бушу создать совместную систему противоракетной обороны: Россия-США-Европа;
- Путин обвинил США в поддержке сепаратистов и террористов на Северном Кавказе в начале 2000-х годов, несмотря на обещание Буша;
- Россия добровольно пошла на развал СССР, считая это предложением Западу о сотрудничестве и союзничестве. Несмотря на это, Запад после развала СССР проводил в отношении РФ ничем не обоснованную политику давления, в том числе затягивая Украину в НАТО;
- Клинтон в свое время был не против идеи Путина о возможном вступлении России в НАТО;
- Вспомнил о Ельцине: "...Начали обливать грязью, указывать на то, что он алкоголик, ничего не понимает, не смыслит. Все он понимал и все смыслил";
- Аплодисменты нацисту Хунке в Канаде – свидетельство того, что дело Гитлера все еще живет, а нацистская идеология до конца не выкорчевана, считает Путин;
- "Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты", – ответ Путина по поводу возможности освобождения журналиста Эвана Гершковича;
- Россия пока не достигла целей спецоперации, потому что одна из них – это денацификация, что значит запрет всяческих неонацистских движений, заявил Путин. Россия говорила об этом в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году, тогда с Украиной удалось договориться, что неонацизм в стране будет запрещен на законодательном уровне, отметил президент;
- Путин заявил, что не говорил Орбану о возможности Венгрии получить часть земель Украины;
- Россия опередила все страны мира по созданию ударных гиперзвуковых систем и продолжает их развивать – они совершенствуются каждый день, заявил Путин Карлсону;
- НАТО может достойно признать контроль России за новыми территориями, варианты есть, если есть желание, заявил Путин;
- Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России, пусть подумает, что делать дальше, мы готовы к диалогу, заявил Путин Такеру Карлсону;
- Путин рассказал, в чем, по его мнению, был просчет ЦРУ в ходе переворота на Украине в 2014 году;
- Путин заявил, что не понимает, почему Польша закрыла транзит газа из РФ в Германию по трубопроводу Ямал – Европа;
- У России нет территориальных претензий к Польше, Латвии или кому-либо еще, заявил Путин;
- Путин назвал руководство ФРГ некомпетентным из-за ситуации с поставками российского газа;
- Глобальная война противоречит здравому смыслу, это поставит человечество на грань уничтожения, заявил Путин;
- Россию просто водили за нос в ситуации с Минскими соглашениями, заявил Путин;
- Русскую православную церковь никому не удастся разделить, заявил Путин о действиях украинских властей в отношении церкви;
- Аналитики убеждали руководство США создать на территории России несколько квазигосударственных образований, заявил Путин;
- Доля БРИКС в мировой экономике превзошла G7, объединение продолжает развиваться, заявил Путин;
- Доля доллара во внешнеторговых расчетах России упала до 13%, юаня – выросла до 34%, заявил Путин;
- РФ и КНР сбалансированно дополняют друг друга в сферах высоких технологий и энергетики, заявил Путин. РФ часто слышит "страшилки" про Китай, однако видит его неагрессивность. Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, уверен Владимир Путин;
- Путин считает, что диверсии на "Северных потоках" осуществили спецслужбы США.
Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024
Отметим, что на момент публикации новости беседу российского президента и американского журналиста в соцсети X посмотрели более 8 млн человек.
Ранее скандально известный американский журналист анонсировал интервью с Путиным. Иностранные СМИ заявили, что ЕС может рассмотреть санкции против Такера Карлсона за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.
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