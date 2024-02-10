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Во Франции из спичек собрали самую высокую Эйфелеву башню

Во Франции из спичек собрали самую высокую Эйфелеву башню Фото: скриншот
Автор самого высокого в мире сооружение из спичек - семиметровой Эйфелевой башни Ришар Плод попал в Книгу рекордов Гиннесса. За восемь лет он использовал 706,9 тыс. спичек и потратил 4,2 тыс. часов, сообщает Zakon.kz

Как пишет "Вокруг света" башня была готова 27 декабря 2023 года - Плод хотел построить ее к сотой годовщине смерти инженера-проектировщика Гюстава Эйфеля.

По словам француза, эксперты Книги Гиннесса сначала отказались регистрировать рекорд. Свое решение они объяснили тем, что при строительстве он должен был использовать только доступные обычные спички, продаваемые в магазинах. Плод рассказал французскому изданию TFI, что он начал строить башню со спичками, купленными на коммерческой основе, но ему надоело срезать красные кончики одну за другой, поэтому он обратился к главному французскому производителю с просьбой доставить деревянные спички в коробках по 15 кг. Он отметил, что не знал, что это лишит его права побить рекорд.

Плод написал резкий пост в соцсети, в котором поделился "большим разочарованием" и рассказал о причинах, по которым эксперты Книги рекордов Гиннесса отклонили его работу. После публикации поста специалисты организации заявили, что, рассмотрев дело француза, Книга рекордов Гиннесса признала, что она применила свои правила слишком жестко.

Директор Центральной службы документации Марк МакКинли подтвердил, что признали рекорд Пло и поздравил его "с титулом Книги рекордов Гиннесса".

Ранее самой большой в мире скульптурой считалась Эйфелева башня, построенная в 2009 году ливанцем Туфиком Дахером. Ее высота составила чуть больше шести метров, а на ее изготовление ушло 6 млн спичек.

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