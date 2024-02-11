Врач подтвердил, что у Байдена симптомы прогрессирующей деменции

Профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари заявил, что президент США Джо Байден действительно демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на улучшение, сообщает Zakon.kz

Состояние здоровья главы государства он оценил в интервью Fox News.

"Снижение когнитивных способностей у Байдена происходит прямо на наших глазах. Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально", - заявил профессор Макари.

Он считает, что для любого человека нормально иногда путать слова и делать ошибки в речи. Однако в случае Джо Байдена провалы в памяти и замедление речи прогрессируют настолько быстро, что вызывают значительное беспокойство.



"При такой динамике крайне маловероятно, что наступит внезапная стабилизация. Это очевидная возрастная деменция", - констатировал Макари.

Ранее сообщалось, что 81-летний президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме резко ответил журналисту, который обратил внимание на его преклонный возраст, и назвал себя "самым компетентным" для работы в качестве главы государства.