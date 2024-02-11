Врач подтвердил, что у Байдена симптомы прогрессирующей деменции
Состояние здоровья главы государства он оценил в интервью Fox News.
"Снижение когнитивных способностей у Байдена происходит прямо на наших глазах. Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально", - заявил профессор Макари.
Он считает, что для любого человека нормально иногда путать слова и делать ошибки в речи. Однако в случае Джо Байдена провалы в памяти и замедление речи прогрессируют настолько быстро, что вызывают значительное беспокойство.
"При такой динамике крайне маловероятно, что наступит внезапная стабилизация. Это очевидная возрастная деменция", - констатировал Макари.
Ранее сообщалось, что 81-летний президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме резко ответил журналисту, который обратил внимание на его преклонный возраст, и назвал себя "самым компетентным" для работы в качестве главы государства.