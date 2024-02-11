Папа Римский канонизировал первую святую женщину Аргентины

На аудиенции в пятницу с аргентинскими паломниками, прибывшими в город на церемонию, Франциск представил Маму Антулу как образец благотворительности, сообщает Zakon.kz.

Мама Антула была мирянкой XVIII века, которая служила бедным и помогала поддерживать духовность иезуитов в Аргентине после того, как религиозный орден, к которому принадлежал Папа, был подавлен, пишет ABC News.

Месса по провозглашению мамы Антулы святой ознаменовала первую встречу аргентинского Папы с Милеем, который однажды назвал Франциска "имбецилом" за защиту социальной справедливости. Президент, который перекрестился в начале церемонии, сидел справа от Франциска, сбоку от главного алтаря.

В понедельник Милей встретится с Франциском в частном порядке, а затем проведет частные переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и президентом.

Примечательно, что во время своей предвыборной кампании президент Аргентины Хавьер Милей описывал Фрэнсиса как "имбецила" и "представителя зла на Земле".

Фрэнсис разговаривал с Милеем после того, как тот был избран в декабре, и дал понять, что простил ему предвыборную риторику. Фрэнсис заявил, что рассматривает возможность посещения Аргентины позднее в этом году, что станет его первой поездкой домой после его избрания в 2013 году.

В прошлом месяца Папа Римский предложил запретить суррогатное материнство.