Неизвестные открыли огонь в Стамбуле во время предвыборной кампании

Нападавшие открыли огонь на предвыборном мероприятии предстоящих муниципальных выборов в Стамбуле, тяжело ранив одного человека, сообщает Zakon.kz.

По информации Anadolu, нападение произошло в субботу, когда Азиз Йениай, кандидат на пост мэра стамбульского района Кучукджемедже от Партии справедливости и развития (ПСР), посещал ассоциацию.

32-летняя женщина была тяжело ранена, а нападавшие скрылись на автомобиле.

Полиция заявила, что просматривала записи с камер наблюдения и обнаружила на месте происшествия 17 стреляных гильз.

31 марта в Турции пройдут муниципальные выборы. Правящая ПСР надеется вернуть себе многие важные города и районы, которые она уступила оппозиционной Народно-республиканской партии пять лет назад, включая крупнейший город страны Стамбул и столицу Анкару.

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